ترامب يتوعد بغداد بـ"عقوبات كبيرة" بعد مطالبة برلمان العراق برحيل القوات الأمريكية

وطن: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد بعد أن دعا البرلمان العراقي إلى العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية، بما فيها الأمريكية، في البلاد.

وقال ترامب إنه إذا غادرت القوات الأمريكية، فإن بغداد سوف تضطر لأن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.

وأضاف: "لدينا قاعدة جوية باهظة التكلفة بشكل استثنائي هناك. لقد كلفتنا مليارات الدولارات لبنائها، قبل أن أتولى منصبي بوقت طويل. لن نغادر ما لم يدفعوا لنا تكلفتها".

وقال ترامب إنه إذا طلب العراق من القوات الأمريكية الرحيل، دون أن يتم ذلك على أساس ودي، "سوف نفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل. ستكون العقوبات على إيران شيئا صغيرا بالنسبة لها".

كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها إزاء تصويت البرلمان العراقي على قراره عقب الضربة الجوية التي استهدفت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وعددا من قادة الحشد الشعبي العراقي.

وحثت واشنطن القادة العراقيين على النظر في أهمية شراكتهم.

ورغم أن قرارات البرلمان لا تعد مُلزمة للحكومة، إلا أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعا في وقت سابق إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية.

وفي غضون ذلك، استهدفت المنطقة التي توجد بها السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بقذائف صاروخية مساء الأحد.

وقال مصدر لبي بي سي إن أربع قذائف من "النيران غير المباشرة" أطلقت باتجاه السفارة، في المنطقة الخضراء ببغداد.