العثور على جثة علي إغبارية بسيارة جرفتها سيول

وطن: أفادت خدمة الإسعاف الأولي الاسرائيلية أنها عثرت على جثة رجل داخل سيارة جرفتها السيول في منطقة الفريديس، بعد أن تلقت بلاغا فجر اليوم، الإثنين، عن العثور على السيارة بالقرب من شارع رقم 6 بالقرب من قرية الفرديس. وتبين أن الجثة هي لعلي إغبارية من عرعرة.

وكان مسعفون من "نجمة داود الحمراء" قالوا فجر اليوم إنه يوجد تخوف من وجود شخص عالق وفاقد للوعي في السيارة.

وأضافت "نجمة داود الحمراء" أنها تلقت البلاغ حول السيارة عند الساعة الخامسة وست دقائق من فجر اليوم.

وترددت أنباء، مساء أمس، أن السيول جرفت سيارة، في الموقع نفسه، وأنه يوجد رجل بداخلها، يبلغ من العمر 40 عامًا، من عرعرة، بعدما حوصر رفقة ابنه وسط تيارات المياه الجارفة، عندما كانا يستقلان سيارتهما، قرب بلدة الفريديس.