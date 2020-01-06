"الكابينت" يجتمع اليوم .. إعلان التأهب في الجنوب والشمال

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان اسرائيل تتعامل بجدية مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين بأنها ستكون هي من ستتضرر من ردهم على اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وكان من المقرر عقد جلسة "الكابينت"، أمس اللحد، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إرجاء الاجتماع إلى اليوم.

وسيناقش الاجتماع العواقب المحتملة لاغتيال المسؤول الإيراني.

في غضون ذلك، تم رفع حالة التأهب في السفارات والقنصليات الإسرائيلية في العالم إلى مستوى واحد قبل اعلى درجة تأهب. وطُلب من الدبلوماسيين الإسرائيليين توخي أقصى درجات الحذر في جميع خطواتهم.