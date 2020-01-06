اسماعيل هنية:سليماني شهيد القدس وما قدمه للمقاومة جعلها قوية ومقتدرة

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية خلال تشييع الفريق قاسم سليماني في طهران "أتينا من فلسطين لنقدم التعازي الى سماحة السيد علي خامنئي والجمهورية الإسلامية بشهادة الفريق سليماني".

ولفت هنية في كلمة له إلى "أن الشهيد سليماني قدم لفلسطين والمقاومة ما وصلت إليه من قوة واقتدار"، مضيفاً أن "روح الاجرام الأميركية هي التي أعطت الغطاء للجرائم الاسرائيلية في فلسطين وخارجها".

كما أشار إلى أن "مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني لن ينكسر ولن يضعف وسيستمر حتى دحر المحتلين، والاغتيالات تزيدنا إصراراً على تحرير فلسطين والقدس".

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلاً إن "الشهيد القائد سليماني الذي ضحى من أجل فلسطين وشعبها هو شهيد القدس".

وأوضح هنية أن "المقاومة التي انتصرت في غزة ولبنان ستنتصر في مواجهة المشروع الصهيوني".

وكان هنية وصل على رأس وفد من حركة حماس الى ايران للمشاركة في تشييع سليماني وتقديم العزاء به