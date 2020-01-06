خالد البطراوي يكتب لوطن : كل عام وأنتم بخير .. هلوسات

مع الأيام الأولى من العام الجديد 2020 يتساءل البعض " هل سنشهد تغيرات دراماتيكية" في العالم؟

بالطبع .. هذا هو السؤال الذي نطرحه كل عام، ويقول لنا التاريخ أن التغيرات الإيجابية التي نصبوا إليها ما زالت بعيدة المنال، بل على العكس فإن كل عام جديد يأتي لنا بكوارث جديدة وويلات مريرة ليس فقط في عالمنا العربي بل وفي العالم بأجمعه.

لن تحصل أية قفزات في التاريخ، وبالأصل فإن حدوث أية قفزة .. أمر بالغ الخطورة. ولن يحصل إنقلاب دراماتيكي في توازن القوى، وفي النظام العالمي، وفي معادلات المصالح، وفي علاقات الرأسمالية بعضها ببعض، ولا في أسواق السلاح والدواء.

سيستمر العالم في توازن النقائض، روسيا ستغمض عينيها عن مصلحة لأمريكا هنا وهناك مقابل إغماض أمريكا لعينيها لمصلحة لروسيا هنا وهناك.

ستستمر حالة الكر والفر بين أمريكا وإيران وما تلقيه بتبعات على المنطقة، ولن نشهد تحولا جذريا في معادلات المنطقة حتى بعد حادثة الإغتيال الأخيرة للشهيد قاسم سليماني ومرافقيه. ما سيحصل هو ضربة رد إعتبار محدودة ستستقبلها أمريكا وربما كيان الإحتلال بكل ترحاب فهي تتوقعها وتعتبرها ضربة "رد إعتبار"، لكن لن يحصل حرب عالمية ثالثة لأن زمن الحروب الكبرى قد إنتهى وولى. وأصبح الأمر مقتصرا على الضربة وإستقبال رد الفعل.

العالم يتجه أكثر فأكثر نحو الفرز الطبقي الحاد بتكديس المقدرات في أيدي مجموعة من كبار الرأسماليين تجار السلاح والأدوية والمخدرات مع بقاء شعوب العالم تحت وطأة تأمين لقمة العيش والإهتمام بشرنقة الذات والعائلة، وعدم الالتفات الى قضايا العامة والهم العام، مع تأمين هامش من الديمقراطية وحقوق الآنسان على مستوى الأفراد ومعاداة حقوق الجماعات بما فيها الحق في التمتع بالثروات الطبيعية لأبناء هذا البلد أو ذاك.

سيستمر في ذات الوقت الحافظ على التشكيلات السياسية في هذا البلد أو ذاك، وابقاء التوازن بين القوى السياسية المختلفة، وهيمنة الأحزاب الحاكمة، مع إستيعاب أية تحركات جماهيرية مطلبية وحتى سياسية ربما بتغير بعض رموز الأنظمة من الحرس القديم الى الحرس الجديد.

سيستمر الحصار المفروض على كوبا التي ما زالت متمرسة خلف الفكر الإشتراكي ومعاداة الامبريالية، ستستمر محاولات حصار الصين التي ستفشل أمام إتساع رقعة التكنولوجيا والتطور الصناعي لديها لمختلف المنتجات رخيصة الثمن وباهظة الثمن. أما أي تحول سياسي ثوري في أمريكا اللاتينية فسوف يتم إجهاضه بإنقلاب عسكري دموي.

الدب الروسي لا يريد أن ينهض بالكامل لإستعادة مكانته السابقة أيام الاتحاد السوفياتي، فهو راض بحالة "شبه السبات وشبه الإستيقاظ" وفقا لمصالحه من ناحية ولمعاداته في داخله للتحولات الاشتراكية فهو كمن ينفض عن أسماله حقبة الشيوعية ولا يريد العودة لها مجددا فقد اعجبته "حضارة البيتزا والهمبرغر".

أمام هذه الصورة غير البراقة، ما العمل؟

هل تستكين الشعوب قاطبة لهذا التيار الجارف من التوازنات العالمية؟ هل نعود الى زمن جيفارا وحركات التحرر العالمية في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأسيا، هل نعود الى زمن نقابات العمال في العالم والإضرابات العالمية العمالية الشهيرة، ونعود لأغاني الثورة والثوار؟ وهل الظرف الموضوعي والذاتي ناضج لذلك كله على الصعيد العالمي؟

هي أسئلة برسم الإجابة للقوى والأحزاب التي تصف نفسها بأنها "طليعية" والتي تؤكد أنها " منحازة لفكر الطبقة العاملة ونصيرة للعمال والفلاحين والكادحين والطبقة الوسطى".

كل عام وأنتم بخير