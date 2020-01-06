عائلة زايد تناشد عبر "وطن" الرئيس عباس للمساعدة في علاج ابنها

وطن: وجه أهالي بلدة اليامون عامة وعائلة زايد خاصة مناشدة عبر وطن للرئيس عباس عبر وطن.

وقالت العائلة في مناشدتها "باعتباركم الاب الحنون نناشدكم للإيعاز للجهات المختصة لتغطية نفقات علاج الشاب براء عبد الباسط زايد الذي تعرض إلى حادث سير، وتم نقله الى مستشفى الرازي في جنين وهو الان في حالة غيبوبة تامة ووضعه الصحي حرج جدا، وهو بحاجة لمساعدتكم لتغطية تكاليف علاجه في المستشفى المذكور وذلك لمرور ما يزيد عن أسبوعين على مكوثه في المستشفى بحيث أصبحت فاتورة العلاج عالية جدا، ولا تستطيع اسرته تغطية تكاليف العلاج نظرا لظروفها المادية العسيرة جدا. "

واضافت العائلة في منشادتها "نرجو من فخامتكم التكرم بإعطاء توجيهاتكم لتحويله الى مستشفيات وزارة الصحة لمتابعة علاجه واتخاذ الاجراءات اللازمة بالخصوص وفقا لحالته الصحية."

للمراجعة: 0599597614 والد المريض