اجتماع للكابينت اليوم لمناقشة تداعيات اغتيال سليماني

وطن: من المقرر التئام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينت" مساء الإثنين لمناقشة تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد يوم الجمعة الماضي.

وذكرت القناة "12" العبرية أن الاجتماع سيناقش تأثيرات عملية الاغتيال على "إسرائيل" وإمكانية قيام إيران بالانتقام.

كما سيناقش الكابينت قضايا أخرى وُصفت بـ"الملحة"، على جدول الأعمال، والتي لم تستكمل في الجلسة الأخيرة التي عقدت قبل أيام ومن بينها مسألة التهدئة في قطاع غزة، بعد قطع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجلسة السابقة من منتصفها سعيًا للخروج بمؤتمر صحفي حول مستقبله السياسي.

وأُجّلت جلسة "الكابينت" التي كانت مقررة أمس، إلى اليوم، دون إعلان السبب.