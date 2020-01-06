أسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا والذهب عند أعلى مستوياته منذ سنوات

وطن: سجلت اسعار النفط ارتفاعا جديدا بينما بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ ست سنوات وتراجعت أسعار الأسهم، اليوم الإثنين، وسط مخاوف من نزاع كبير في الشرق الأوسط، بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية الجمعة في العراق.

وارتفعت أسعار النفطين المرجعيين في المبادلات في آسيا، إذ تجاوز سعر برميل برنت السبعين دولارا للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر الماضي، عندما أدت هجمات على منشأتين سعوديتين إلى انخفاض إمدادات أكبر دولة مصدرة للذهب الأسود في العالم بمقدار النصف تقريبا.

كما سجل الذهب أعلى سعر له منذ منتصف 2013، والين الياباني أعلى سعر له مقابل الدولار منذ ثلاثة أشهر.