"الأشغال" تنهي استعداداتها للمنخفض المقبل في الضفة
وطن: قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم الإثنين إنها أنهت استعداداتها ورفعت حالة الجاهزية لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي المقبل، وما قد ينجم عنه من سلبيات.
وأوضح وزير الأشغال العامة محمد زيارة أن الوزارة عملت على وضع وتجهيز خطة للطوارئ بالتنسيق مع كافة الطواقم الموزعة في مختلف المحافظات، لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
وأهاب بالمواطنين إتباع إجراءات السلامة والوقاية أثناء المنخفض الجوي في أوقات الذروة، وعدم الخروج بمركباتهم إلا للحالات الطارئة تجبنًا لخطر الإنزلاق.
وطالب المواطنون بعدم إعاقة عمل آليات الوزارة أثناء عملية فتح الطرقات فيما ينجم عن المنخفض، والإبتعاد قدر الإمكان عن أماكن تجمع المياه في السيول والأودية.
في السياق ذاته، دعت وزارة الأشغال العامة المواطنون لعدم التردد بطلب المساعدة من خلال الإتصال على أرقام الطوارئ الخاصة في الوزارة والموزعة على مختلف المحافظات كما يلي:
رام الله: 022956773
طوباس 092571144
الخليل: 02227663
أريحا 2321389
جنين: 042436915
بيت لحم 2772288
القدس 2793161
نابلس 092387616
قلقيلية 092940688
طولكرم 092680566