"الأشغال" تنهي استعداداتها للمنخفض المقبل في الضفة

وطن: قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم الإثنين إنها أنهت استعداداتها ورفعت حالة الجاهزية لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي المقبل، وما قد ينجم عنه من سلبيات.

وأوضح وزير الأشغال العامة محمد زيارة أن الوزارة عملت على وضع وتجهيز خطة للطوارئ بالتنسيق مع كافة الطواقم الموزعة في مختلف المحافظات، لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

وأهاب بالمواطنين إتباع إجراءات السلامة والوقاية أثناء المنخفض الجوي في أوقات الذروة، وعدم الخروج بمركباتهم إلا للحالات الطارئة تجبنًا لخطر الإنزلاق.

وطالب المواطنون بعدم إعاقة عمل آليات الوزارة أثناء عملية فتح الطرقات فيما ينجم عن المنخفض، والإبتعاد قدر الإمكان عن أماكن تجمع المياه في السيول والأودية.

في السياق ذاته، دعت وزارة الأشغال العامة المواطنون لعدم التردد بطلب المساعدة من خلال الإتصال على أرقام الطوارئ الخاصة في الوزارة والموزعة على مختلف المحافظات كما يلي:

رام الله: 022956773

طوباس 092571144

الخليل: 02227663

أريحا 2321389

جنين: 042436915

بيت لحم 2772288

القدس 2793161

نابلس 092387616

قلقيلية 092940688

طولكرم 092680566