وزارة شؤون المرأة وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية توقعان مذكرة تفاهم لمناهضة العنف ضد المرأة

وطن: وقعت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد اليوم الأثنين، مع مدير عام جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية امال خريشة مذكرة تفاهم حول" مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر المتوسط" بهدف مأسسة النهج القائم على الحقوق من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في كافة القطاعات.

وأشارت حمد على ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن شراكة استراتيجية في إطار العمل التكاملي والمشترك مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين، وتحقيق التنمية في كافة القطاعات الزراعية والصناعية والثقافية والاعلامية والمجتمعية، ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي واحترام الديمقراطية والتعددية، والثقافات المختلفة، بما ينسجم مع أولويات الشعب الفلسطيني و رؤية الحكومة الفلسطينية الحالية الساعية لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.

ومن جانبها تحدثت خريشة عن مشروع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر المتوسط الذي يهدف إلى المساهمة في القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في منطقة، والذي يتم تنفيذه من خلال المبادرة النسوية الاورومتوسطية بالشراكة مع ائتلاف مكون من منظمات حقوق المرأة في لبنان وتونس والمغرب وفلسطين والجزائر والاردن ومصر