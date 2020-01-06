الاغاثة الزراعية تطلق تشكيل لجان حماية مجتمعية في نابلس

رام الله- وطن: أعلنت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، عن البدء بتشكيل لجان الحماية المجتمعية في مواقع (بيت فوريك ، بيت دجن ، قريوت ، سلفيت) في محافظة نابلس وذلك بهدف تحسين قدرات المجتمع المحلي بقضايا الاستجابة الطارئة لمواجهة التهديدات والاعتداءات والانتهاكات التي تمارس ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في الارياف الفلسطينية في مقدمتها انتهاك حقوق الانسان و القانون الانساني الدولي .

وتسعى الإغاثة الزراعية الى تشكيل مجموعة من الشباب والشابات المؤهلين والقادرين على رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المجتمع من ناحية ، و مساعدتهم على اعداد و تجهيز خطط لمواجهة المخاطر و الكوارث الطبيعية و البشرية والاثار الناجمه عنها من ناحية ثانية وذلك من أجل تطبيقها في مجتمعاتهم المحلية ، بالإضافة للقدرة على تحديد التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها المجتمعات الريفية و القدرة على التنسيق والتسبيك مع المؤسسات ذات العلاقة والتخصص حيث يختزل دور اللجان الحماية في توثيق ورصد الاعتداءات و الانتهاكات التي ترتكب بحق المجتمعات المحلية اضافة الى اعداد تقارير عن انتهاكات الاحتلال و مستوطنيه و تقديمها للمؤسسات القانونية والمؤسسات ذات العلاقة ، التواصل مع المؤسسات الإعلامية المختلفة .

يعتبر تشكيل لجان الحماية المجتمعية من الشباب المتطوع حاجة ضرورية في المجتمعات الفلسطينية جراء الاعتداءات والممارسات المتكرره ضد ابناء شعبنا الفلسطيني ليقوموا بتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الانسان اضافة الى اعداد الخطط للحد من التهديدات المخاطر التي تواجه المجتمعات المحلية حيث ان تشكيل لجان الحماية تساعد على تنمية المجتمع وتطوره من خلال توحيد جهود المتطوعين ممن يتمتعون بحس المسؤولية الاجتماعية والمدنية وإعدادهم ليكونو مؤهلين لإدارة حالات الطوارئ والتعامل معها على المستوى المحلي بالإضافة إلى توفير الدعم والمساندة للمؤسست والهيئات المعنية بالاستجابة للطوارئ والتعامل معها.

وقال مسؤول وحدة لجان الحماية في الإغاثة الزراعية السيد اسد الكردي بأن الاغاثة الزراعية تقوم بإختيار 25 متطوعة و متطوعة في الموقع التي تعمل بها والتي تتعرض ايضا للانتهاكات والاعتداءات المتكررة بحق المواطنين فيها من فئة الشباب المتطوع المؤمن بالعمل التطوعي وخدمة المجتمع بهدف تعزيز دور الشباب في مجتمعاتهم و اعدادهم لقيادتها مستقبلا ، كما يمكن لأعضاء لجان الحماية تطوير مهاراتهم القيادية و الابداعية و استثمارها في نشاطات تطوعية تخدم المجتمعات المحلية و تدفع عنها اخطار الانتهاكات سواء من قبل الاحتلال او المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية و تضع الإغاثة الزراعية مجموعة من المعايير تختار وفقا لها التجمعات التي سيتم اختيار لجان الحماية المجتمعية منها ، كما يتم اخضاعهم لمجموعة من التدريبات و ورش العمل من أجل تطوير قدراتهم في مجالات تحديد الإحتياج و البحث و التوثيق و دورات الإسعاف الاولي ، و بالعادة تتشارك الإغاثة الزراعية و المجالس المحلية و طواقم الدفاع المدني في الإشراف على تدريب المتطوعين بالإضافة لترتيب مجموعة من الزيارات التبادلية و الميدانية بين اللجان في المواقع المختلفة.

واضاف الكردي بان الاغاثة الزراعية تمكن المتطوعين "لجان الحماية المجتمعية" من تسهيل وصول هذه اللجان المجتمعية الى المؤسسات ذات الاختصاص على مستوى المحافظة و الوطن من خلال الاتصال والتنسيق والتشبيك في مقدمتها المديرة العامة للدفاع المدني الفلسيطني والذي يعتبر شريك في الميدان ويؤخذ على عاتقه تدريب المتطوعين " لجان الحماية" على المهارات الاساسية للدفاع المدني والاسعاف الاولي، كما ستقوم الاغاثة الزراعية بمساعدة تلك اللجان لجان على ابرام شراكات مع مؤسسات فاعلة وذات صلة في مجتمعاتهم .