الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ171 ويشّرد سكانها

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الاثنين قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني للمرة الـ171.

وقال الناشط بالقرية سليم العراقيب إن آليات الهدم مدعومة بسيارات خاصة وأفراد شرطة الاحتلال اقتحمت القرية ظهرًا، وهدمت المنازل بعدما أخرجت سكانها عنوة في العراء وسط أجواء شديدة البرودة.

وأشار إلى أن عملية الهدم تأتي بعد ليلة استفزازية شهدتها القرية بسبب تجوّل أفراد شرطة الاحتلال بسياراتهم واستفزاز المواطنين فيها مساء يوم الأحد.

وتعتبر قرية العراقيب واحدة من 42 قرية فلسطينية تريد "إسرائيل" اقتلاعها وتهجير سكانها وتجميعهم في قرية واحدة تسمى "شقيب السلام" لوضع يدها على أراضيهم لصالح مشاريع استيطانية، وهي تنفذ من أجل ذلك مخططًا اقتلاعيًا يُدعى "برافر".