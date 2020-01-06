الاحتلال يقمع مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قلقيلية

وطن: قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، مسيرة سلمية، تنديدا بالمشاريع الاستيطانية في محافظة قلقيلية.

جاء ذلك خلال المسيرة التي نظمتها فعاليات قلقيلية بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة قلقيلية، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين، وآخرها الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المحافظة لتوسعة الشارع الاستيطاني 55.

وانطلقت المسيرة من قرية النبي إلياس، مرورا بقرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية، وصولا الى الشارع الاستيطاني "55"، ورفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية، ونددوا بإجراءات الاحتلال الهادفة لسرقة الأراضي الفلسطينية، لصالح المشروع الاحتلالي.

وشدد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، على ضرورة التصدي للمشاريع الاستيطانية وللمستوطنين واعتداءتهم المتواصلة، والعمل على تفعيل لجان الحراسة في كافة التجمعات المستهدفة من قبل المستوطنين.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بأرضه، لدحر الاستيطان وتحقيق الحرية والاستقلال بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.