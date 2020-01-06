مركز ابداع المعلم ووزارة التربية والتعليم يختتمان دورة تدريبية بعنوان "نظرية التعلم العاطفي الاجتماعي"

وطن: اختتم مركز ابداع المعلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، دورة تدريبية تحت عنوان "نظرية التعلم العاطفي الاجتماعي"، والتي استمرت ليومين متتاليين.

واستهدفت الدورة 20 معلما ومعلمة من احدى عشرة مدرسة في المناطق المصنفة ج من الضفة الغربية.

وهدف هذا اللقاء الى استكمال بناء قدرات المعلمين/ات المشاركين/ات في نظرية التعلم العاطفي الاجتماعي.

وركز اللقاء في اليوم الاول على مهارات نظرية التعلم العاطفي الاجتماعي التي يتم استخدامها مع الاطفال، للتغلب على تحديات التعلم العاطفي الاجتماعي، كالبطالة والعنف الاسري وانفصال الوالدين والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وفي اليوم الثاني ركز اللقاء على آليات تشخيص الاطفال الذين يعانون من تحديات التعلم العاطفي الاجتماعي، وحكى المعلمون نماذج عملية حول النظرية.

كما وتم في اليوم الثاني تطوير قدرات المعلمين في اساليب التدريب والتي سيستخدمونها خلال لقاءاتهم التدريبية على مستوى المدارس.

من الجدير بالذكر ان هذا اللقاء جاء ضمن برنامج التعلم العاطفي الاجتماعي الذي يديره مركز ابداع المعلم، والممول من حكومية دوقية لوكسمبورغ الكبرى، والذي يهدف الى المساهمة في تحسين جودة مخرجات التعليم الاجتماعية (وخاصة تلك المتعلقة بمهارات التعلم الاجتماعي-العاطفي وعدد من القيم والمبادئ والممارسات المرتبطة بتلك المهارات، بما في ذلك حرية الفكر والتعبير، العدالة الاجتماعية، المساواة بين الجنسين، الاحترام المتبادل، صنع القرار المسؤول، والحل السلمي للنزاعات في المنطقة ج).