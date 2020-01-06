المحكمة العليا للاحتلال تشرعن الاستيلاء على مزيد من أراضي سلواد وعين يبرود

وطن: أصدرت المحكمة العلي في دولة الاحتلال قرارا، اليوم الاثنين، يسمح بالموافقة على مخطط يوسع مستوطنة عوفرا التي تعتبر "غير قانونية" حتى ضمن القانون الاحتلالي.

ويعتبر هذا المخطط الأكبر من نوعه في مجال هذا النوع من مستوطنات العدو، التي بنيت على أراض تتبع بلدتي سلواد وعين يبرود ويسمح القرار بنهب مزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة.

وزعمت المحكمة أنها لا تنوي الدخول في مشروعية البناء في المستوطنة كونه قضية سياسية، متجاهلة أن الاستيلاء الاستيطاني على أراض فلسطينية هو أيضا قرار سياسي.

يذكر أن مستوطنة "عوفرا" أقيمت شرق مدينة رام الله عام 1975 على أراض ذات ملكية خاصة للمواطنين من بلدتي سلواد وعين يبرود.