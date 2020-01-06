دعوات يهودية لاقتحامات واسعة للأقصى غدًا

رام الله- وطن: دعت ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم أنصارها من المستوطنين إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، غدًا الثلاثاء، بذريعة إحياء ذكرى "حصار الهيكل المزعوم" بحسب النصوص اليهودية.

وتستعد تلك الجماعات المتطرفة لتنفيذ اقتحاماتها التهويدية وبرامجها داخل الأقصى، إحياءً لمزاعم بهذه الذكرى.

وبحسب الدعوات التي وزعتها تلك الجماعات، فإن "اتحاد منظمات الهيكل" سينفذ اقتحامات مصحوبة بمحاضرات يلقيها حاخامات يهود داخل الأقصى في منطقة مصلى باب الرحمة.

وكان 40 مستوطنًا اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل"، ومحاولات لأداء طقوس تلمودية بالمسجد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة.

فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، لإتاحة المجال للمستوطنين لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أي قيود.