واشنطن تحذر رعاياها من خطر هجوم صاروخي محتمل على "دولة الاحتلال"

وطن: حذرت السفارة الأمريكية في القدس، مساء اليوم الاثنين، رعاياها في فلسطين المحتلة، من هجوم صاروخي محتمل، قد تطلقه إيران نحو "إسرائيل".

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن السفارة الأمريكية أرسلت تحذيرا للمواطنين الأمريكيين المتواجدين في دولة الاحتلال من هجوم صاروخي محتمل، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكانت القيادة الإيرانية، قد هددت برد قاس ومزلزل ضد التواجد الأمريكي في المنطقة العربية، بعد اغتيال الطائرات الأمريكية للشهيد سليماني وأبو مهندي المهندس ورفاقه، فجر يوم الجمعة، على الطريق من مطار بغداد الدولي.