نقابة الصحفيين تندد بتسهيل عمل صحفيين إسرائيليين في جنين وتدعو لمحاسبة من دعاهم ورافقهم

وطن: نددت نقابة الصحفيين بإتاحة المجال لصحفي إسرائيلي وطاقم القناة الثانية الاسرائلية، لتغطية احتفال الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة حركة فتح، الذي اقيم الاثنين في مدينة جنين.

ودعت النقابة، في بيان لها، القائمين على الاحتفال الى محاسبة من دعا صحافة الاحتلال ورافقها وسهل عملها، باعتبار ذلك خرقا لموقف نقابة الصحفيين والموقف الوطني عامة، خاصة بعد قيام الاحتلال باغلاق مقر تلفزيون فلسطين في العاصمة القدس، ومنع صحفيه من العمل وفرض عقوبات عليهم.

وأكدت النقابة ان السماح بدخول وتسهيل عمل الصحفيين الاسرائيليين للاراضي الفلسطينية، هو قبول طوعي برواية الاحتلال، وتسهيل لعمليات بث السموم التي يمارسها هؤلاء الصحفيين ووسائل الاعلام الاسرائيلية التي تعمل وفق توجيهات مخابرات الاحتلال وسياساتها.

وأضافت "الصحفيون الاسرائيليون يدخلون الاراضي الفلسطينية مسنودين بقوة الاحتلال وآلته العسكرية، وان التغاضي عن هذا الدخول وتسهيل عملهم هو انتقاص من السيادة الفلسطينية وتكريس للاحتلال وادواته".

كما استنكرت النقابة بشدة قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على الزميل الصحفي حافظ ابو صبره، ومصور هيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد حمدان، ومنع العديد من الصحفيين الفلسطينيين من تغطية فعالية شعبية نظمت في قلقيلية احتجاجاً على اقامة شارع استيطاني جديد، وكذلك قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على مدير تلفزيون فلسطين في اريحا والاغوار عمر ابو عوض، واعتقال مصور وكالة رويترز الصحفي عادل ابو نعمة قبل الافراج عنه لاحقاً، ومنع الصحفيين من تغطية فعالية شعبية ضد مصادرة الاراضي في الاغوار.

وقالت إن ذلك يضاف الى أكثر من 750 اعتداء وانتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين خلال العام الماضي، ناهيك عن انتهاكها المتواصل لحرية الحركة من خلال منعها لكافة الصحفيين من التنقل الحر بين الضفة وغزة والقدس المحتلة.

وأشارت النقابة الى أنه ودون أي مقارنة او مساواة للضحية بالجلاد، فإن عمل الصحفيين الفلسطينيين في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة هو حق تضمنه القوانين والمواثيق الدولية، وان حمايتهم واجبة على كل سلطة، بما فيها سلطة الاحتلال.