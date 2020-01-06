نتنياهو: اغتيال سليماني حدث أميركي خالص لم نشارك فيه ولا يجب أن ننجذب إليه

وطن: قال بنيامين نتنياهو خلال انعقاد المجلس الوزراء المصغر للاحتلال "الكابينت"، مساء الاثنين، إن "اغتيال سليماني حدث أميركي خالص لم نشارك فيه ولا يجب أن ننجذب إليه".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن اجتماع "الكابينت" حول تداعيات اغتيال سليماني انتهى. دون مزيد من التفاصيل حول ما جرى خلاله.

وبعد اغتيال سليماني فجر الجمعة، هددت ايران بالانتقام من قتل سليماني قائلة إن هذا الانتقام سيكون شديدا، وأن الولايات المتحدة لن تنجو بسهولة من عواقب هذه العملية.

وكان نتنياهو قد سارع، الجمعة، إلى الترحيب بعملية اغتيال سليماني، وقال إنه "سيقف بجانب واشنطن في هذه القضية"، مضيفا أنه "مثلما تمتلك إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، فهكذا تمتلك الولايات المتحدة نفس الحق"، على حد قوله.

وعلى صعيد متصل، رفعت حالة التأهب في ممثليات الاحتلال بالعالم من الدرجة واحد الى الدرجة القصوى، كما طلب من الديبلوماسيين الاحتلال اتخاذ اقصى درجات الحذر في جميع خطواتهم.

وأوضح تقرير امني للاحتلال اليوم سلمه معهد أبحاث الامن القومي الى رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين أن التحديات الأمنية التي تواجهها "إسرائي"ل في الساحة الشمالية تشكل التهديد الأمني الأخطر لها في العام القادم، وفي المرتبة الثانية البرنامج النووي الإيراني.