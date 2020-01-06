الاحتلال يمدد توقيف 5 شبان من العيساوية

رام الله- وطن: مددت محكمة الاحتلال، اليوم الاثنين، توقيف خمسة شبان من قرية العيساوية إلى يوم الأربعاء المقبل، بعد رفضهم شروطها بفرض الحبس المنزلي عليهم ودفع كفالة مالية.

وأفاد محامي الشبان برفض الشبان الخمسة تنفيذ قرار الحبس المنزلي الليلي الصادر بحقهم، خلال التحقيق معهم في مركز المسكوبية بالقدس.

وأضاف أن "الشبان مثلوا اليوم أمام محكمة الصلح وقرر القاضي فرض الحبس المنزلي الكامل عليهم، ودفع كل واحد منهم كفالة مالية قيمتها 5 آلاف شيكل، والتوقيع على كفالة بقيمة عشرة آلاف شيكل، مقابل الافراج عنهم، لكنهم رفضوا فمدد توقيفهم لبعد غدٍ الأربعاء".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم الشبان الخمسة، بعد اقتحام منازلهم في قرية العيساوية، وهم أنور سامي عبيد، فايز محيسن، نديم الصفدي، ادم محمود، صالح أبو عصب.

وكانت شرطة ومخابرات الاحتلال اقتحمت منزلي شابين منهم ليلة أمس، وسلمت عائلتهما استدعاء للتحقيق معهما من قبل ضابط "الشاباك" في مركز المسكوبية غربي القدس.

وقضت محكمة الصلح أمس رد طلب النيابة العامة بتمديد توقيف 6 شبان لخمسة أيام، وإخلاء سبيلهم لعدم وجود أدلة تدينهم.

يذكر أن قرارًا صدر قبل نحو أسبوع عن قائد الجبهة الداخلية للاحتلال، يقضي بفرض الحبس المنزلي الليلي بحق 9 شبان من قرية العيساوية لعدة أشهر.