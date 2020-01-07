انخفاض ملموس على درجات الحرارة ... وأجواء باردة جداً

رام الله- وطن للانباء : يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع اقتراب كتلة هوائية شديدة البرودة، وتكون الأجواء الى باردة جداً في معظم المناطق، وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية محدودة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة بحيث قد ترتفع نسب الغبار في الجنوب وأجزاء من أواسط البلاد.



الأربعاء: أمطار متفرقة مع برق

تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد وماطر ، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وتشتد غزارة في ساعات الظهر والعصر ، وتكون مصحوبة بتساقط زخات البرد والعواصف الرعدية ، كما تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار المخلوطة بالثلوج في بعض القمم العالية مثل الجليل الأعلى في ساعات الصباح ، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد وماطر مع حدوث العواصف الرعدية. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.



الخميس :أمطار متفرقة

يستمر تأثير المنخفض الجوي وتكون الأجواء باردة وماطرة في كافة المناطق ، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وتساقط البرد في بعض المناطق ، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصاً في الجبال.

الجمعة: أمطار متفرقة

يستمر تأثير المنخفض الجوي وتكون الأجواء باردة وماطرة في معظم المناطق خصوصاً في أواسط البلاد ، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً ، ويضعف تأثير المنخفض الجوي في المساء والليل ، وفي ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة خصوصاً في الجبال.