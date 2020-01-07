مصطفى البرغوثي : "إسرائيل" تشن حربا استيطانية ضد الفلسطينيين

رام الله- وطن: وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية،د. مصطفى البرغوثي، قرار إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة بأنه تصعيد لحرب الاستيطان الاستعماري التي تشنها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني و لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وأضاف أن حكام "إسرائيل" يحاولون تكرار جريمة النكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالجمع ما بين الاستيطان الاستعماري، و لصوصية سرقة و نهب أراضي الفلسطينيين و مواردهم الطبيعية، و خنق الاقتصاد و الحصار الاقتصادي.

و أكد البرغوثي أن استراتيجية "إسرائيل" ستفشل طالما بقي الفلسطينيون متمسكون بالصمود على أرض وطنهم و لكن إفشالها الكامل يتطلب إنهاء الانقسام، و تصعيد المقاومة الشعبية، وحركة المقاطعة وفرض العقوبات.