إصابة شاب بجروح في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

رام الله- وطن: ذكرت وسائل اعلام، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة شاب (35 عاما)، من قرية ترشيحا بالداخل المحتل، بجروح متوسطة، جراء تعرضه لإطلاق نار، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج.

وبحسب المصادر فإن طواقم الإسعاف تلقت بلاغا عن جريح في ترشيحا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب الثلاثينيات من عمره، يعاني من إصابات وصفت بين الطفيفة والمتوسطة في القسم السفلي من الجسم، حيث نقل على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل في نهرية لاستكمال العلاج.

من جهتها باشرت الشرطة في التحقيق بملابسات حادث إطلاق النار، دون تنفيذ اعتقالات.

المصدر: عرب 48