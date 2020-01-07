الاحتلال يعتقل الليلة الماضية وحتى ظهر اليوم (19) مواطناً من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وحتى ظهر اليوم الثلاثاء (19) مواطنًا من الضفة بينهم سيدة حامل في الشهر التاسع أُفرج عنها لاحقاً، وأبا ونجليه، وثلاثة أشقاء، وفتاة.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من قلقيلية بينهم سيدة حامل في الشهر التاسع أُفرج عنها لاحقاً بشروط وهم: نصر حامد أبو عدوان، وشقيقيه محمود، وعبد الله وزوجته نغم ياسين حيث أُفرج عنها لاحقاً بكفالة بقيمة 20 ألف شيقل. كما جرى اعتقال عبد الحميد عبد اللطيف أبو هنيه من بلدة عزون بعد مصادرة سيارته.

ومن محافظة جنين اعتقل الاحتلال المواطن رشدي البظ، ونجليه محمد وعدي، ومواطنين آخرين من بلدة باقة الشرقية قضاء طولكرم وهما: عبد الرحمن عودة (25 عاماً)، وأنس أحمد داوود (29 عاماً) حيث جرى اعتقالهما من الأراضي المحتلة عام 1948م.

كذلك جرى اعتقال أربعة مواطنين من مخيم العروب وهم: عز الجندي، ومحمد الجابري، وأحمد حسونة، وعمرو جاسر الشريف، ومواطن آخر من مخيم بلاطة في نابلس وهو جابر عويص.

يُضاف إلى المعتقلين فتاة وثلاثة شبان جرى اعتقالهم من المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليهم وهم: محمد أبو شوشه، وحبيب أبو شوشه، ومجد كبها، والفتاة أسيل عيد.