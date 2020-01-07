ايران تدفن جنرالها وتلوح بضرب اسرائيل

وطن: شهد مطار "آية الله هاشمي رفسنجاني" في كرمان (جنوب شرق ايران) استقبالا كبيرا لجثمان قاسم سليماني، لدى وصوله المطار اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر ان يتم تشييعه ودفنه اليوم الثلاثاء في مثواه الاخير بمسقط راسه كرمان جنوب شرق ايران.

وتشارك حشود ضخمة صباح اليوم الثلاثاء، في مراسم دفن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران.

وتبدو المشاركة الشعبية واسعة كما حدث الأحد والإثنين في طهران والمدن الأخرى التي شيعت جثامين سليماني ورفاقه الذين قتلوا معه في الضربة الأميركية في العراق.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات على الهواء مباشرة يظهر فيها الآلاف متشحين بالسواد في شوارع كرمان حدادا على سليماني.

وأحضر المسؤولون رفات سليماني وآخرين قتلوا في الغارة الأميركية إلى الساحة المركزية في مدينة كرمان.

وذكرت الإذاعة الحكومية أن سليماني سيدفن في مدينة كرمان مسقط رأسه عند الساعة الثانية من بعد الظهر.

وأشاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، في خطاب أمام الحشد الذي اتشح بالسواد في ساحة أزادي بسليماني وأقرب مساعديه الجنرال حسين بورجعفري الذي قتل معه. وقال إن "الشهيد قاسم سليماني أقوى وحي اليوم بعد موته".

وقاطعه الحشد مرددا هتاف "الموت لأميركا". وأضاف أمام نعشي سليماني وبورجعفري أن "العدو قتله بطريقة ظالمة".

وقال سلامي إن طهران ستنتقم من أميركا "بشكل قاس وقوي وحازم".

ولوح سلامي في كلمته بضرب إسرائيل، في حال ردت أميركا على انتقام إيران، قائلا "نقول لأميركا، إذا رديتم على انتقامنا، سنحرق ذلك المكان الذي تعشقونه".

وأكد قائد الحرس الثوري أن المنطقة لم تعد آمنة للأميركيين، وسنطردهم قريبا، على حد قوله.