دمغ 8.7 طن ذهب العام الماضي بـ12مليون شيقل

وطن: دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام المنصرم 8.7 طن من الذهب في حين بلغت ايراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، 12.680 مليون شيقل.

وأشار التقرير إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت خلال العام الماضي332 جولة تفتيشية شملت 1540 محل ومصنع، وتم تجديد 470 رخصة مهنة مزاولة.

يشار الى أن كمية الذهب الموجودة بحوزة المواطنين في فلسطين تقدر بــ 100 طنا منها ما يقارب 10 أطنان معروضة للبيع داخل المحلات والمعارض