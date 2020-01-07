ادارة ترامب تبحث مع نتنياهو موعد اعلان صفقة "القرن"

وطن: بحث رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، آفي بيركوفيتش، الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة باسم “صفقة القرن”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة “جروزاليم بوست” الثلاثاء، إن اللقاء عقد مساء الإثنين، وانتهى دون بيان.

وكان من المقرر أن تكشف الإدارة الأمريكية عن الخطة في العام الماضي، ولكنها أرجأتها بسبب الانتخابات الإسرائيلية.

وقال مسؤولون أمريكيون في عام 2019، إن الإدارة الأمريكية تنتظر تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل، قبل الإعلان رسميا عن الخطة المثيرة للجدل.

وأعلن الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة، رفض الفلسطينيين للخطة، لأنها تستثني القدس، وترفض تبني مبدأ “حل الدولتين” للصراع.

وهذه هي المرة الأولى، التي يصل فيها بيركوفيتش إلى إسرائيل، بمنصبه الجديد، خلفا للمبعوث السابق جيسون غرينبلات، الذي استقال من منصبه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقالت “جروزاليم بوست” إن الإدارة الأمريكية قد تنشر الخطة، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

وأضافت إن الفريق الأمريكي يبحث أحد خيارين، الأول وهو نشر الخطة على الرغم من الجمود السياسي في إسرائيل بما يهدد إمكانية نجاحها، والثاني وهو الانتظار الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس/آذار والتي قد تنتهي أيضا إلى طريق مسدود، فضلا عن أنه سيكون من المتأخر جدا نشر الخطة في تاريخ قريب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولم تنجح جولتا الانتخابات السابقتين بإسرائيل في أبريل/نيسان، وسبتمبر/ أيلول، في تشكيل حكومة، وسط تقديرات باستمرار أزمة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة في مارس/ آذار.

ورجحت الصحيفة أن يلتقي بيركوفيتش أيضا مع زعيم المعارضة بيني غانتس، قبل عودته إلى واشنطن.

وكانت القيادة الفلسطينية أوقفت اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية نهاية عام 2017، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.