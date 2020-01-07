إسرائيل تستعد لتصدير الغاز إلى مصر

رام الله - وطن: قالت مصادر في إسرائيل أمس إنها ستبدأ في الأيام القريبة بتصدير غاز منها إلى مصر فيما يبلغ تصديره للأردن ذروته.

وأوضحت صحيفة"إسرائيل اليوم " المقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن سلطات الاحتلال تستعد لفتح آبار الغاز في قاع البحر الأبيض المتوسط ما يعني أنها ستكون جاهزة لضخ كميات كبيرة من الغاز.

وتشهد إسرائيل جدلا واسعا حول محطات استخراج الغاز من البحر المتوسط، إذ يقول سكان البلدات الساحلية إن عملية استخراج الغاز تسبب تلوثا خطيرا للبيئة، وهذا ما تنفيه الجهات المعنية، منوهة لوجود محطات دقيقة لمعاينة درجة التلوث تفيد بأن نسبة التلوث في الجو طبيعية.

يشار إلى أن تصدير الغاز من إسرائيل للأردن قد بدأ في الشهر المنصرم، وبعد أيام سيتم تصديره إلى مصر بعدما كانت هذه الأخيرة تصدر الغاز لشركات إسرائيلية.