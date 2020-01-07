35 قتيلا و48 جريحا إثر تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان

وطن: قال التلفزيون الإيراني ان 35 شخصا لقوا مصرعهم إثر تدافع المشيعيين خلال جنازة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في كرمان

واكدت وسائل اعلام سقوط قتلى وجرحى إثر تدافع مشيعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.

وأفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 35 قتيلا و48 جريحا في تدافع خلال تشييع سليماني.

ووصل جثمان سليماني، الذي قتل بضربة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، إلى مسقط رأسه الثلاثاء لدفنه.

وشاركت حشود غفيرة في تشييع سليماني على مدى الأيام الماضية، حيث قدر عدد المشيعين أمس في العاصمة طهران بـ 5 ملايين شخص.

وتدافع المشيعون اليوم في كرمان، جنوب شرقي البلاد، وملأوا الشوارع الرئيسية في المدينة، وتسلقوا الهضاب المواجهة للمدينة ليتسنى لهم مشاهدة موكب التشييع.

وقال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني أمام عشرات الآلاف من المشيعين في مدينة كرمان "سننتقم بقوة من العدو وسيكون ردنا قويا وحازما". وهتف كثير من المشيعين "الموت لأمريكا" ولوحوا بالأعلام الإيرانية.

روسيا اليوم