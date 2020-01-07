مغالطة الفلسطينيين المفضلة: كيف تتجنب أن تجعل من نفسك أضحوكة على الانترنت؟

كتبت: كفاية خريم

نشرت منذ أسبوع تقريبا مقالا ساخرا يسخر من مفاهيم الرجولة المتعارف عليها ورفض سيداو (دليل الشاب الفلسطيني لأسلوب حياة أكثر رجولة) وطبعا كأي كاتب، تتابع التعليقات المكتوبة على مقالك، لتأخذ تغذية راجعة حول كتابتك أو ملاحظات لم تفطن إليها "ناسيا أنك في دولة عالم ثالث"، لتجد معظمها تعليقات هجومية تحتكم الى مغالطات منطقية، فالأغلب بدل أن يناقشون حججك وادلتك أو موضوعك، يتمسكون بشخصك ويتسابقون بسبك وسب أهل بيتك على هكذا تربية انتجت فتاة تكتب وتنشر مقالاتها!

ولذا أعزائي قررت أن آخذ زمام المبادرة بكتابة تعريف مبسط عن هذه المغالطة وكيف نتجنبها، معززة بأمثلة واقعية من التعليقات التي كتبت على مقالي الأخير، زيادة في الشرح العملي.

إنها مغالطة الشخصنة، وهي يا أصدقائي أكثر المغالطات شيوعا في فلسطين والوطن العربي، وإذا كنت تحب ان تبدو مثقفا أكثر عند الحديث عنها فاسمها ((Ad Hominem وهي كلمة لاتينية تعني (ضد الرجل)، ونراها عندما يهاجم شخص قائل الحجة ظانا بذلك أنه يدحض الحجة ذاتها. مثال:

كفاية: أعتقد أن حقوق المرأة مهضومة في مجتمعنا اذ أنه تتكرر حالات العنف والقتل ضد النساء

- يبدوا أن الكاتبة تعنف في منزلها وحاقدة على المجتمع.

تأتي مغالطة الشخصنة على عدة أشكال كالتالي:

1. الأولى تسمى تسميم البئر: وهي ترجمة حرفية للمصطلح الإنجليزي لهذه المغالطة (Poisoning the Well Fallacy) وهي عندما يقوم شخص بذكر معلومات خاطئة عن القائل آملا بهذه الطريقة أن يشوه قائلها بحيث يخسر مصداقيته.

مثال: كفاية: أعتقد أن حقوق المرأة مهضومة في مجتمعنا اذ أنه تتكرر حالات العنف والقتل ضد النساء

مهند: أنت نسوية مدعومة من الغرب ولا يجب لأحد أن يستمع لك

أو



2. مغالطة المؤهلات: وهي الترجمة شبه الحرفية للمصطلح باللغة الإنجليزية ((Credentials Fallacy، وهي عندما يقوم شخص بمهاجمة شخصك مدعيا أنك لا تمتلك المؤهلات اللازمة لتتفوه بما قلت، بدل من أن يناقش حجتك ودليلها.

مثال: سعيد: يجب على الأهل أن لا يستخدموا الضرب لتأديب أولادهم إذ أنه يسبب أضرارا صحية ونفسية لهم

هناء: وأنت شو بفهمك؟ مش دكتور ولا دارس طب

مثال واقعي أكثر:



3. الاحتكام إلى الدافع: وهي عندما يرفض شخص موقفًا معينًا، من خلال التشكيك في دوافع الشخص الذي يدعمه.

مثال:

نهى: يجب على الحكومة أن تولي اهتماما ورعاية أكثر للمزارعين في مناطق سي

محمد: أن تقولين هذا فقط لأن أبوك مزارع

4. المغالطة المسيئة (Abusive Fallacy): وهي عندما تهاجم وتسيئ وتكيل الشتائم للقائل أو الكاتب بدلا من نقاش ما قاله.

مثال:

كفاية: أعتقد أن حقوق المرأة مهضومة في مجتمعنا اذ أنه تتكرر حالات العنف والقتل ضد النساء

شخص بمعدل ذكاء فأر الحقل: يلعن أبوكي على هيك ترباي

أو



5. السخرية من نبرة الكلام (Tone Policing) : وهي مشروحة بذاتها، عندما يسخر الشخص من نبرة حديث الشخص وطريقة كلامه وتعبيره عن رأيه،

مثال:

كفاية: أعتقد أن حقوق المرأة مهضومة في مجتمعنا اذ أنه تتكرر حالات العنف والقتل ضد النساء

رهام: "طيب ليش هيك شادة ع حالك؟"

كفاية: ما رأيك بالموضوع؟

رهام: رأيي انه ما في داعي تنفعلي هالقد.

6. مغالطة الشراكة (Association Fallacy) : تحدث هذه المغالطة عندما يتم مهاجمة شخص أو معتقد بسبب علاقته بشخص آخر.

مثال:

مهدي: أنا أعتقد أنه يجب علينا أن نقف في وجه تهريب البضائع

كامل: الإسرائيليون أيضا يعملون على توقيف التهريب إذا أنت مثلهم!

كما ترون أعزائي، في كل حالة لم يتطرق المناقشون أعلاه الى الموضوع وانما تطرقوا لإهانة الشخص والتقليل من شأنه، ظنا أن ذلك سيدحض حجته، "ما يقول الكثير عن معدل ذكائهم". ولذا في المرة القادمة قبل ضغط enter على تعليقنا على مقال أو منشور كتبه أحدهم، نتأكد من خلوه من هذه المغالطة (مغالطة الشخصنة)، كي لا نجعل من أنفسنا أضحوكة فقط لا غير.

أما إذا كنت أنت من يتعرض لمغالطة الشخصنة على منشوراتك ومقالاتك أو اثناء حديثك، يمكنك إما الإشارة إلى الخلل المنطقي في نقاشهم، أو تجاهل هجومهم بالكامل، أو يمكنك أيضًا استخدام ذات المغالطة من أجل إظهار أن مثل هذا الهجوم لا فائدة له بالمناقشة الحالية.

أما إذا لم ينفع كل ما سبق فعليك بحسبي الله ونعم الوكيل.