ياعين ابكي حزينة

كتب: علي بدوان

لم يُقدم شعب في التاريخ، هذا الكم الكبير، والمستمر، من الضحايا والشهداء كما قدم الشعب العربي الفلسطيني، خلال مسيرته الوطنية منذ صدور وعد بلفور عام 1917، وماتلاه ما وقع بحق فلسطين بعد صدور صك الإنتداب البريطاني الجائر عليها بقرار من عصبة الأمم المتحدة، بعد توصيات مؤتمر (سان ريمو). ففلسطين كانت بلادٍ عامرة، وليست بحاجةٍ لإنتدابٍ او رعاية من أي دولة كبرى في العالم، وتحديداً من الدول الإستعمارية سنتذاك. لكن وكما يقال كان "المخفي أعظم". فمشروع تحطيم وتدمير الكيان الوطني والقومي للشعب العربي الفلسطيني واقامة دولة يهودية، كان العنوان الأبرز الذي عملت عليه الدول الإستعمارية الكبرى، وتحديداً بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة لعبت الدور الأساسي في اقامة "إسرائيل"، وليسسس بريطانيا وحده، بل ان ترتيبات صدور وعد بلفور، وقبله اتفاق (سايكس بيكو) 1916 كان بجهود أمريكية سرية، تفاصيلها طويلة ومتشعبة. فيما كان موقف الإتحاد السوفييتي السابق، غير مرئي بشكلٍ مباشر، وهو الموقف الذي ساند تلك الفكرة المتعلقة باقامة دولة "إسرائيل" من منطلقٍ أخر، وهو اقامة دولة "شيوعية" في المنطقة، تُمهد لنشر الفكرة إياها في العالم العربي برمته، لذلك كانت موسكو من أول الدول التي اعترفت باعلان (ديفيد بن غوريون) باقامة "الدولة الإسرائيلية" في 15/5/1948، وهو يوم نكبة الشعب العربي الفلسطيني. فالإعتراف السوفييتي جاء بعد 16 دقيقة من اعلان (ديفيد بن غوريون).

نكبة الشعب العربي الفلسطيني، مازالت مستمرة، وتجرجر نفسها كل يوم، بالرغم من التحول الكبير الذي طرأ على أرض الواقع، حيث بات أكثر من نصف الشعب العربي الفلسطيني على أرض وطنه التاريخي الآن، وهو أمر هام للغاية في سياق المعركة الوجودية، وعلى الأرض مع الإحتلال. في على أرض فلسطين التاريخية يقيم الآن نحو ستة ملايين ونصف مواطن فلسطين، والجزء الأخر في الشتات المحيط (دول الطوق : سوريا + لبنان + الأردن). مقبل ستة ملايين ونصف من اليهود المستعمرين. ويتوقع لهذه المعركة الديمغرافية أن تستمر على امتداد أرض فلسطين التاريخية، وأن يكون الفوز اللاحق للشعب العربي الفلسطيني، وبالتالي نسف الفكرة التي تقول بــ "يهودية الدولة".

من جانبٍ أخر، إن النكبات الفلسطينية اللاحقة، التي تحاصر أبناء فلسطين في الشتات، تجد ذاتها الآن بالهجرات البعيدة لفلسطينيي الشتات تحت وطأة الظروف الصعبة للشتات الفلسطيني، واخر تلك المصاعب ماجرى ويجري خلال المحنة السورية، ودمار مخيم اليرموك، عاصمة اللجوء والشتات الفلسطيني، التجمع الذي يحمل العنوان، والرمزية، والبعد القومي لسوريا العربية.

مرفق (صورة من محنة مخيم اليرموك بين حارة الفدائية وساحة الريجة، حيث يحمل أحد الأطباء طفلاً فلسطينياً من قلب المقتلة. وفي الصورة الثانية أثناء تشييع الشهيد الرقيب محمد كايد عويص من جيش التحرير الفلسطيني الى مثوى الشهداء في اليرموك، وهو من شهداء معركة زغرتا، معركة الدفاع عن شعبنا شمال لبنان عام 1976).