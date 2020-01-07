حملة المقاطعة اللبنانية تطالب بمحاكمة غصن لتطبيعه مع دولة الاحتلال

وطن: قال بيان صدر عن "حملة مقاطعة إسرائيل في لبنان"، إن رجل الأعمال، الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان، كارلوس غصن، الذي يحمل الجنسية اللبنانية، خرق القانون اللبناني بزيارته دولة الاحتلال.

وذكّر البيان، الذي نشر على صفحة الحملة في "فيسبوك"، بأن "غصن التقى في الزيارة التي جرت عام 2008، مع قادة إسرائيل حينذاك، وبالذات شيمون بيريز وإيهود أولمرت".

وأضاف البيان، أن "غصن ساعد إسرائيل وعزز اقتصادها، عبر تمكينها من خلال تحالف رينو- نيسان، من أن تصبح رائدة في مجال استخدام السيارات الكهربائية وهو ما خفف من اعتمادها على استيراد النفط والغاز".

وذكر أن "حملة المقاطعة في لبنان"، كشفت في السابق، علاقة غصن بدولة الاحتلال، وذلك في بيان صدر في أكتوبر 2017، ولكن "للأسف فإن الدولة اللبنانية ليس فقط، ضربت بذلك عرض الحائط، بل وكرمت كارلوس غصن عبر إصدار طابع بريدي يحمل صورته، وكأنه مفخرة للبنان... لا معرة له!".

وأشار البيان، إلى أن غصن يعتزم عقد مؤتمر صحافي في الأيام المقبلة في لبنان، وتمنى البيان على "وسائل الإعلام اللبنانية وعلى المجتمع اللبناني وشرفاء لبنان الوقوف في وجه هذا المطبع، الفاسد، المعزز لاقتصاد العدو".

المصدر: روسيا اليوم