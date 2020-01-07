الحكم بالسجن 24 شهرًا وغرامة مالية بحق الأسير محمد دراغمة

رام الله- وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، الثلاثاء، أن ما يسمى محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية أصدرت حكمًا بحق الأسير محمد عدنان مصطفى دراغمة (29 عامًا) من مدينة طوباس، بالسجن (24) شهرًا ويوم واحد وغرامة عالية قدرها 120 ألف شيكل.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت دراغمة بتاريخ 25/06/2018، ووجهت له عدة تهم من بينها "القيام بأعمال مقاومة، وإدخال أموال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي".

والأسير دراغمة أعزب، ويقبع حاليًا في سجن "مجدو".