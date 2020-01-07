القدس: الاحتلال يُجبر الشقيقين نصار على هدم منزلهما ذاتيًا

رام الله- وطن: أجبرت بلدية الاحتلال، الاثنين، شقيقين على هدم منزلهما في قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس ذاتيًا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن الشقيقين محمد وماهر نصار قاما أمس بتفريغ محتويات منزليهما في قرية جبل المكبر، وشرعا بهدمها ذاتيًا، بقرار من بلدية الاحتلال.

بدوره، ذكر ماهر نصار أن بلدية الاحتلال أمهلته وشقيقه 24 ساعة، لتنفيذ هدم منزليهما وإلا ستفرض عليهما غرامة مالية "أجرة لطواقم البلدية والقوات والآليات" قيمتها 80 ألف شيكل.

وأضاف أن المنزلين تم بنائهما قبل حوالي 8 سنوات، وفرضت عليهما مخالفة قبل عامين قيمتها 35 ألف شيكل.

وأشار إلى أن البلدية سلمته قبل حوالي أسبوعين قرارًا يقضي بهدم المنزلين، وعليه قدم استئنافًا لمحكمة البلدية وجمد القرار لحين عقد جلسة.

ولفت نصار إلى أنه خلال جلسة أمس أبلغه القاضي بقرار الهدم النهائي، وضرورة تنفيذه خلال 24 ساعة.

ويعيش في منزلي عائلة نصار 15 فردًا بينهم 11 طفلًا أصبحوا بلا مأوى.