شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار ضمن عينة مؤشر القدس للعام 2020

رام الله- وطن: اختارت بورصة فلسطين، شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار(UCI) ، من ضمن عينة الشركات المكونة لعينة مؤشر القدس للعام 2020، وذلك عن قطاع الاستثمار .

وتضم العينة المختارة لهذا العام 15 شركة من أصل 48 شركة مدرجة، حيث تعتبر الشركات ال15 المختارة ضمن هذه العينة من أكثر الشركات المدرجة نشاطاً في بورصة فلسطين، وتمثل ما نسبته 74.92% من القيمة السوقية للشركات المدرجة، والتي تتضمن مختلف القطاعات الاقتصادية من بنوك وخدمات مالية وتأمين واستثمار وصناعة وخدمات.

وتعليقاً على ذلك، أعرب المهندس خالد السبعاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار ونائب رئيس مجلس الادارة عن سعادته لاختيار شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار ضمن عينة مؤشر القدس عن قطاع الاستثمار لهذا العام أيضاً، وتحقيقها للشروط والمعايير التي تعتمدها بورصة فلسطين لاختيار الشركات المشمولة من ضمن هذه العينة، مؤكدا أن هذا خير دليل على زيادة ثقة المستثمرين بالشركة والنشاط الكبير على أسهمها.

وأضاف السبعاوي قائلاً: "إننا على ثقة تامة بأن عام 2020 سيكون عاماً مثمراً واستمراراُ طبيعياً لما حققته الشركة في الأعوام السابقة، وسنبقى ماضين قدماً في تطوير توجهاتنا واستراتيجيتنا بما يتناسب مع متطلبات عملائنا، وبما يحقق لهم أفضل عوائد الاستثمار في قطاع العقارات في فلسطين".

ومن الجدير بالذكر، أن شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في فلسطين، تأسست عام 2005 على يد مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب ذوي الخبرة تدعمهم بعض الشركات الاستثمارية في الوطن العربي، وعملت منذ ذلك الحين على تغيير ثقافة التطوير التجاري والسكني في فلسطين، وتم ادارج سهم الشركة في بورصة فلسطين في شهر كانون الثاني من العام 2007 أي بعد مرور حوالي سنة ونصف من تأسيسها، وفي أولى جلسات التداول بعد الإدراج في بورصة فلسطين، تم تداول سهم الشركة على سعر1.24 دولار أمريكي للسهم.

هذا و قامت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار بإنشاء عدد من الأبنية التي تعد بمثابة معالم رئيسية في فلسطين ومن ضمنها المبنى الرئيسي لشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار الكائن في منطقة المصيون في رام الله وهو أول مبنى صديق للبيئة في المنطقة. وكذلك قامت الشركة ببناء مجمعي أركاديا السكنيين، وأول مجتمع سكني منفرد في فلسطين وهو مشروع فلل الاتحاد ، بالإضافة إلى مشروع طابو الريادي وسلسلة مشاريع الماصيون جاردنز السكنية الواقعة في حي الماصيون بمدينة رام الله.