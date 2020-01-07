تجديد "الإداري" للأسير مؤيد شريم للمرة الثانية

رام الله- وطن: جددت محكمة سالم العسكرية قرار الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق الأسير مؤيد شريم (49عاماً) من سكان قلقيلية لمدة ست شهور.

واوضح مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال كانت أعادت اعتقال الأسير المحرر شريم بتاريخ 8/7/2019 بعد مداهمة منزله ولم يمضٍ على إطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى تسع شهور، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة ست شهور، وقبل أن تنتهي بيومين جدد له الاحتلال لمرة ثانية لستة أشهر أخرى.

وأشار إلى أن شريم أسير سابق كان قد تحرر من اعتقاله الأخير في شهر أكتوبر من العام 2018 وذلك بعد اعتقالٍ دام عشرة أشهر، إضافة إلى دفع غرامة مالية وأعيد اعتقاله في يوليو من العام التالي.

يشار إلى أن الأسير شريم مشرف على تدريب فريق النادي الإسلامي في قلقيلية وهو عضو هيئة إدارية في النادي، كما ويحمل شهادة الماجستير في التربية الرياضية، وقد اعتقله الاحتلال أكثر من مرة وأمضى سنوات في سجون الاحتلال.