الأسير منتصر أبو غليون يدخل عامه السادس في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: يدخل اليوم الثلاثاء، الأسير منتصر صالح محمد أبو غليون (45 عاماً)، من سكان محافظة جنين، عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 07/01/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

وافاد مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير منتصر خلال عملية خاصة بتاريخ 7/1/2004، وقد كان مطارداً لسنوات بعد مشاركته في معركة مخيم جنين، بعد أن فرضوا حظر التجول على المخيم وحاصروا مداخله مخارجه، وخلال محاولته الهرب تم اعتقاله بعد مطارده لمدة عامين، وكان الاحتلال أدرج اسمه على رأس قائمة المطلوبين للتصفية.

يذكر أن الأسير أبو غليون خضع لتحقيق قاسٍ لأكثر من ثلاثة شهور متواصلة في سجن الجلمة، قبل أن تصدر محكمة عوفر العسكرية بحقه حكماً بالسجن المؤبد 5 مرات إضافة لـ 50 عاماً بتهمة العضوية في قيادة كتائب شهداء الأقصى والمسؤولية عن عدة عمليات أدت إلى مقتل وإصابة جنود للاحتلال.