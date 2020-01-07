تحديد موعد جديد لمحاكمته بسبب مقال نشره على "وطن".. القاضي د. الأشقر لوطن: لم أعيّن محاميا للدفاع وسأترافع عن نفسي

رام الله-وطن: قال رئيس الاتحاد العربي للقضاة، القاضي الدكتور أحمد الأشقر، إنه تم تحديد موعد جديد لمحاكمته على خلفية مقالة كان قد كتبها على موقع وطن، طالب فيها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.

وقال د. الأشقر في اتصال مع وطن، أنه لم يعيّن محاميا للدفاع عنه، إنما سيترافع هو شخصياً عن نفسه.

وكتب د. الأشقر، مساء اليوم الثلاثاء، منشوراً على صفحته في "فيسبوك"، قال فيه "بعد ما يزيد عن شهرين من عدم تعيين جلسة ثانية لمجلس تأديب القضاة الفلسطيني بخصوص ملاحقتي على خلفية مقالتي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، وبعد تنحي رئيس مجلس التأديب القاضي الفاضل عبد الله غزلان بسبب ملاحقته على ذات الخلفية، تم تشكيل مجلس تأديب جديد وفقاً للقانون من قضاة أفاضل، وقد تبلغت منذ بضعة أيام بموعد جديد الاسبوع القادم في يوم الاثنين الموافق 13 من هذا الشهر في تمام الساعة 11:30 في مبنى المحكمة العليا برام الله".

وأوضح د. الأشقر أنه طالب في الجلسة الأولى التي انعقدت بتاريخ 7-11-2019 بعلنية الجلسات، وهو ما تقرر.

مذكراً متابعيه بموعد الجلسة الجديدة، المقررة يوم الاثنين القادم.

ووجه د. الأشقر رسالة قال فيها "أنه وبرغم كل الضغوط ومحاولات الاغتيال المعنوي، وهو ما سأعرضه لاحقاً على قاعدة أن لكل مقامٍ مقال، إلا أننا نثق بالله وبقوة الحق. ودمتم بخير".

لقراءة مقال القاضي د. الأشقر الذي نشرته وطن.. اضغط هنا

اقرأ أيضا: القاضي الأشقر: انا ملاحق بسبب مقال لي على وطن ... وابو شرار لوطن: عندما يحال القاضي لمجلس تأديبي فأن كل الاجراءات تكون سرية

اقرأ أيضاً: الاتحاد العربي للقضاة يدين ملاحقة القاضي أحمد الأشقر ويطالب بتكريس حق القضاة في حريه الرأي والتعبير

اقرأ أيضاً: نقابة القضاة التونسيين تستنكر ملاحقة القاضي أحمد الأشقر على خلفية حرية الرأي والتعبير