آخر تحديثات المنخفض الجوي القادم

رام الله- وطن: افادت دائرة الارصاد الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن البلاد تتأثر غدا الاربعاء بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق والأمطار تشتد غزارتها خلال ساعات المساء والليل وتكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 80 كم / ساعة والبحر مائجاً .

وليلا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً

ويستمر تأثير المنخفض الجوي العميق لبعد غد الخميس، ويستمر الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق ، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً وفي ساعات المساء والليل يبدأ المنخفض الجوي بالإنحسار التدريجي ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناًوالبحر متوسط ارتفاع الموج.