الحكم على أسيرين بالسجن والغرامة وتمديد اعتقال ثالث

رام الله- وطن: حكمت محكمة سالم العسكرية، الثلاثاء، على الأسير مصطفى عز الدين الكيلاني (24 عاماً) من بلدة يعبد بمحافظة جنين، بالسجن الفعلى لمدة 21 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، وهو معتقل منذ كانون الأول من العام 2018.

كما حكمت على الأسير محمد أحمد محمد هادية من بيت لحم بالسجن 16 شهراً وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

ومددت المحكمة اعتقال الأسير هيثم محمد الأقرع من بلدة قبلان بمحافظة نابلس، حتى تاريخ 26/ 1/ 2020، علماً أنه اعتقل بتاريخ 4/ 1/ 2019.