صور+بيان.. الخليل: اجتماع نسوي للمطالبة بإسقاط اتفاقية "سيداو"

وطن: وسط حشد كبير من النساء، علت النداءات الرافضة لاتفاقية "سيداو"، وطالب الحشد النسوي المجتمع في ديوان آل الحرباوي، بمدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، بإسقاط اتفاقية سيداو.

جاء ذلك ضمن فقرات متعددة وكلمات متنوعة خلال اجتماع حاشد جاء تلبية لدعوة في ديوان الحرباوي، حيث امتلأ الديوان عن آخره بنساء لبيّن الدعوة من شتى مدن فلسطين مؤكدات رفضهن التام للاتفاقية.

وتخلل الاجتماع، الذي عقد تحت عنون "حرائر فلسطين: تسقط اتفاقية سيداو" عدد من الكلمات الرافضة للاتفاقية، وبث فيديوهات تبيّن معاناة المرأة في الغرب بشكل عام، وحديث عن إيجابيات الزواج المبكّر، ووصف توصيات هيومان رايتس ووتش بالشيطانية التي تهدف إلى تنفيذ بنود سيداو التي تسعى إلى نشر الرذيلة والوقوع بالفاحشة! إضافة لكلمات تصف المؤيدين للاتفاقية بالـ "مشبوهين"!

واختتم الاجتماع بقراءة البيان الختامي الذي تضمن رفض اتفاقية سيداو، بدعوى مخالفتها للشريعة الإسلامية، ونبذ الجمعيات النسوية، ومطالبة السلطة بإلغاء قانون تحديد سن الزواج.

فيما يلي البيان الختامي للاجتماع:

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي لاجتماع حرائر فلسطين الرافض لسيدوا

فلسطين -الخليل -ديوان آل الحرباوي 7-1-2020

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه ومن والاه، أما بعد فقد اجتمع اليوم هذا الجمع الغفير من حرائر فلسطين للتدارس والتقرير في مصيبة سيداو ومفرداتها ونتائجها الوخيمة ـ وقد خرجنا من هذا الاجتماع المبارك بالبيان الختامي التالي: -

1. نحن نؤكد على رفض اتفاقية سيداو ومفرداتها ونؤكد أن على السلطة الفلسطينية الانسحاب منها فورا-

2. نعلن براءتنا التامة من الجمعيات النسوية المشبوهة التي تتلقى الدعم من الغرب لإفساد أهلنا، ونرى أن هذه الجمعيات هي رأس الحربة لكل مشاريع الإفساد في بلادنا المباركة فلسطين، ونعلن للعموم أن هذه الجمعيات لا تمثل نساء فلسطين وحرائرها، بل يمثلون أنفسهن فقط ونحذر هذه الجمعيات من الحديث باسمنا. -

3. على السلطة الفلسطينية الكف عن العبث في قيمنا والكف عن جميع النشاطات اللامنهجية الإفسادية، مثل تعليم الدبكة والرقص والغناء والكف عن افتعال أنشطة الاختلاط المحرم، والبرامج الممنهجة لإفساد أولادنا في المدارس والجامعات

4. نعلن رفضنا القاطع لقانون تحديد سن الزواج وعلى السلطة إلغاؤه.

5. نعلن أننا نرفض الوصاية من أي جهة كانت وأننا لم ولن نوكل أحدا بتمثيلنا والنطق باسمنا أيا كانت هذه الجهة، لا وزارة المرأة ولا الجمعيات النسوية ولا غيرهم.

6. نرفض أي قانون من قوانين الأحوال الشخصية يخالف الشرع.

7. إن الإسلام قد أعطانا الحقوق الكاملة غير منقوصة وما تتعرض له نساء المسلمين اليوم هو نتيجة عدم تطبيق الشرع في كل مناحي الحياة وخصوصا في أحكام النظام الاجتماعي أي القانون الذي ينظم علاقة الرجل بالمرأة .... إن ما يحدث للمسلمين ومنهم النساء من جور واضطهاد مردّه عدم تطبيق شرع الله الحنيف وان أعمال القتل التي يقتل فيها نساء مسلمات سببها أمران: الأول هو الأفكار والقيم التي تتضمنها سيداو، وثانيها عدم إنزال عقوبة القتل بالقاتل العمد، كما شرع الله، ناهيك عن وجود أعمال قتل لا علاقة لها بالمرأة بوصفها امرأة، بل الأنظمة المخالفة للإسلام توجد بيئة خصبة لجريمة القتل وغيرها تجاه الرجال والنساء على حد سواء. فـأعداد القتلى من الرجال هم أضعاف أضعاف عددهم من النساء، لأن الأنظمة القائمة لا علاقة لها بالإسلام.

8. يحمّل الحضور من حرائر فلسطين جزءاً كبيراً من المسؤؤلية عن قتل النساء إلى الجمعيات النسوية التي ترفض تطبيق أحكام الشرع على الجناه وتحرض النساء6 على التمرد و الانقلاب على قيم المجتمع الفاضلة، وتتركهن ليكونوا ضحايا .. فما يهم تلك الجمعيات هو المتاجرة بمعاناة المرأة المسلمة، وتنفيذ أجندات العار الأجنبية.

9. ثبت لنا أن كل هذه الجمعيات النسوية المشبوهة تعمل للدفاع عن الشاذات من النساء وليس عن المرأة ولذلك فإننا نكرر أن هذه الجمعيات لا تمثل أياً منا مطلقا.

10. حرائر فلسطين الخليل 712020 ديوان آل الحرباوي.