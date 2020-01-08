إصابات بالاختناق والأعيرة المعدنية خلال مواجهات في عقبة جبر

رام الله- وطن: أصيب 6 مواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، في مواجهات اندلعت فجر اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بعض منازل المواطنين في مخيم عقبة جبر للاجئين جنوب غرب مدينة أريحا.

وأفاد الناشط في المخيم أيوب العاصي، بأن شابين أصيبا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط أحدهما بثلاث رصاصات بقدمه اليسرى، وآخر برصاصة مطاطية فوق عينه، جرى نقلهما إلى مستشفى أريحا الحكومي، فيما جرى معالجة 4 آخرين ميدانيا، خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم وتفتيش 3 منازل تعود لعائلتي عويضات وطبية.

وأضاف، أن العشرات أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات وسط المخيم وعلى مدخله.

(وفا)