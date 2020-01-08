وطن: أفادت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله" ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع دولة الاحتلال.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بصواريخ باليستية انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، وتدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية.