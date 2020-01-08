الاحتلال يسحب رخصة المحاماة من الأسير طارق برغوث

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن ما تسمى "بالمحكمة الانضباطية لنقابة المحامين" في دولة الاحتلال، قررت سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث؛ تحت حجج أمنية واهية.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنّ هذه المحكمة سحبت رخصة مزاولة مهنة المحاماة من طارق برغوث (45 عاما)، بصورة دائمة.

وأوضحت، أن سحب رخصة المزاولة جاء بعد إدانة محكمة "عوفر" العسكرية للمحامي برغوث، بزعم ارتكاب عمليات إطلاق نار، حيث أصدرت قرارا بالسجن الفعلي بحقه قبل نحو 5 أشهر، لمدة 13 عاما ونصف.