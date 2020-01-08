ابداع المعلم ووزارة التربية والتعليم يختتمان دورة تدريبية وتحت شعار "نحو تعزيز منظومة قيم النزاهة لدى الشباب الفلسطيني"

رام الله- وطن: اختتمت، اليوم الاربعاء، الورشات التدريبية لأندية النزاهة التي نفذها مركز ابداع المعلم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة انقاذ الطفل والذي ينفذ برنامج المواطنة، حيث استهدفت الورشة التدريبية 40 معلم ومعلمة في 20 مدرسة حكومية في المحافظات الشمالية في فلسطين والواقعه في مناطقر(ج) و(h2 ) في الخليل حيث تم التدريب بشكل مركزي في مدينه رام الله، وذلك بهدف تمكين المتدربين/ات من مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتعريفهم على أدوات مكافحة الفساد، بالإضافة الى تعريفهم على استراتيجيات المشاركة المجتمعية وتمكينهم من العمل في المبادرات المجتمعية.

هذا المشروع الذي ينفذه مركز ابداع المعلم للسنة العاشرة على التوالي تحت اطار برنامج المواطنة الهادف الى بناء جيل من الشباب الفلسطيني مؤمن بقيم النزاهة وقادر على توظيفها في التغيير المجتمعي الايجابي من خلال تنفيذ مبادرات شبابيه مجتمعيه في مجتمعاتهم المحليه في مجتمعاتهم المحلية، وذلك بتوظيف منهجية التعلم من خلال العمل واثراء محتوى الكتاب المدرسي وتطوير استراتيجيات وطرائق تدريس حديثه للمعلمين و المعلمات .

ومن الجدير ذكره، أن التدريب الذي تم تنظيمه في الفترة الواقعة بين الرابع الى الثامن من كانون الثاني الجاري في فندق السيتي ان- البيره و بمشاركة 40 معلم و معلمة و20 مدير و مديرة للمدارس المستهدفة من 6 مديريات تربوية الى جانب 6 مشرفين و مشرفة من مديريات التربية و التعليم في رام الله، جنوب نابلس، الخليل، بيت لحم، أريحا وقلقيلية لتعريفهم بالمشروع ومراحل العمل فيه لضمان انخراطهم وتعاونهم في تنفيذ المبادرات المجتمعية.