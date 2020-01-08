شركة كهرباء القدس: انقطاعات التيار المتكررة جزء من الضغوط السياسية.. ونبذل جهود لضمان استمرار الخدمات للمواطن

وطن: كشف مدير فرع شركة كهرباء القدس المهندس جواد أبو زر للحديث عن أسباب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي التي تعرضت له محافظات رام الله بيت لحم واجزاء من اريحا مؤخراً.

وقال المهندس أبو زر إن شركة كهرباء محافظة القدس تعتمد في تزويدها للتيار الكهربائي على مصدرين وهما: شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية التي تزود محافظات بيت لحم ورام الله والبيرة والقدس بشكل كامل، وكهرباء الاردن التي تغطي خدمتها اجزاء من محافظة أريحا والأغوار بخطوط قدرتها 26 ميجا واط.

وأكد جواد خلال استضافته عبر شبكة فلسطين الإخبارية PNN على وجود نقص حاد في الطاقة الكهربائية الموردة من الشركة الاسرائيلية الى شركة كهرباء القدس، بسبب رفض الشركة الاسرائيلية الزويد منذ اكثر من ثمانية سنوات.

وفي بيت لحم على وجه الخصوص أكد ابو زر بان فرع الشركة لديها نقاط ربط مع الشركة الاسرائيلية لتزويد التيار بقدرة قصوى قيمتها 120 ميجا واط، مدفوع ثمنها وتستطيع ان تغطي احتياجات المحافظة، ولكن الجانب الاسرائيلي يقوم بفصل التيار بحيث لا تصل قيمتها لـ 70% بحجة وجود اعطال فنية وفق ما أعلنت عنه الشركة الاسرائيلية.

وشدد ابو زر على ان الواقع السياسي هو الطرح الارجح لسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في المحافظات، والازمة التي دخلت بها شركة كهرباء محافظة القدس بسبب الديون، مؤكداً على ان الشركة سددت جزء كبير من الديون.

وأكد المهندس جواد أنه من المتوقع ان يتم رفع كمية التيار المزود للضفة الغربية بشكل عام، باقتراب انفراج قضية الديون التي افتعلت مؤخراً.

ونوه إلى أن شركة كهرباء القدس تبذل كافة جهودها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، بأقل الاضرار في ظل الأزمة الاخيرة، مطمئنا المواطنين على ان فرع الشركة في بيت لحم بعمل على تفادي الانقطاعات وتحسين مستوى الاداء ليعود كما كان وافضل.