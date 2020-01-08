فيديو | الأسير أحمد زهران يدخل يومه الـ108 على الإضراب.. و"كتائب أبو علي" تهدد

وطن: نشر المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقطعًا مصوّرا لمجموعة من مقاتلي جناحها العكسري، كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ، يحمل رسالة إلى دولة الاحتلال بأن "الأسرى خطٌ أحمر". وأظهر المقطع عددا من المقاتلين وهم يلقّمون راجمات صاروخية بمقذوفات من نوع (وديع البرق)، ويجهّزونها للإطلاق، ويختتم الفيديو بعبارة (أسرانا خطٌ أحمر.. فلا تختبروا صبرَنا) تعلوها صورةٌ للأسير أحمد زهران. في إشارة إلى جهوزيّة الكتائب لإسناده في معركته مع السجان "الإسرائيلي" ودعمه بالعمل العسكري.

ويُواصل الأسير أحمد زهران معركة الأمعاء الخاوية لليوم 108 على التوالي.

وتؤكّد جهاتٌ حقوقية أن الأسير زهران يخوض الإضراب بوضعٍ صحيّ خطير، إذ نُقل إلى مستشفى كابلان مؤخرا، إثرَ تدهور جديد طرأ على حالته. وهو يقبع حاليا فيما يسمّى "عيادة الرملة"، وفقد أكثر من 30 كغم من وزنه، فضلًا عن انخفاض نبضات قلبه، ونقصٍ حاد في الأملاح بجسده، الذي يعجّ بالآلام من كلّ جانب.

وأحمد زهران (42 عامًا)، من سكان بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، أمضى ما مجموعه 15 عامًا في معتقلات الاحتلال. وأعاد الاحتلال اعتقاله في مارس 2019.