السفير الأردني يؤكد أهمية العلاقات بين بلاده ودولة الاحتلال

وطن: قال سفير الأردن لدى دولة الاحتلال، غسان المجالي، إن العلاقات بين البلدين هامة واستراتيجية لكلا الطرفين.

وفي تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية "مكان"، قال السفير الأردني، إن هناك تعاونا بين الدولتين في عدة مجالات مثل التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب.

وأكد المجالي أن دور عمّان في القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والمحافظة على الوضع القائم فيها، تعتبر أمورا أساسية بالنسبة للأردن وتشكل خطا أحمر لا يَسمح بتجاوزه.

واستذكر ان احترام "إسرائيل" لالتزاماتها بهذا الخصوص سيكون له وقع إيجابي ايضاً على العلاقات بين البلدين.