الشرطة الكندية: قتيل وجرحى بإطلاق نار في مدينة أوتاوا

وطن: قتل شخص وجرح آخرون جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم الأربعاء في مدينة أوتاوا.

وأوضحت الشرطة أوتاوا في بيان أن عناصرها تعاملت “بشكل منسق” مع إطلاق نار في شارع “غيلمور”، مشددة على أنهم عثروا في موقع الحادث على عدة جرحى، وتم نقل 3 مصابين بجروح بالغة إلى المستشفى، بينما لقي شخص آخر مصرعه.

وطلبت الشرطة من السكان المحليين الابتعاد عن موقع الحادث، الذي اعتبرته “غير مستمر”، لكنها لفتت إلى أن المشتبه فيه بإطلاق النار لا يزال طليقا.

وطوقت الشرطة المحلية شارع “غيلمور”، بينما يواصل عناصرها التحقيق في الحادث والبحث عن المشتبه فيه.