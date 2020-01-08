الإغاثة الزراعية تصدرة نشرة ارشادية للمزارعين حول كيفية التصرف أثناء المنخفضات الجوية

وطن: اصدرت جمعية الاغاثة الزراعية، نشرة ارشادية للمزارعين حول كيفية التصرف اثناء المنخفضات الجوية، نظرا لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية بوصول منخفض جوي شديد، والمصحوب بارتفاع معدل هطولات الأمطار من 100الى 150 مل، ووصول سرعة الرياح من 70-80 كم/س مع تشكل خطر ارتفاع أمواج البحر الى 3 متر و انخفاض شديد في درجة الحرارة قد تصل الى 7درجة مئوية

ارشادات للمزارعين الذين يملكون برك زراعية لتجميع مياه الأمطار من فوق أسطح الدفيئات الزراعية لزيادة كفاءة عملية التجميع :

1- الدفيئة الزراعية

• إصلاح كافة المزاريب لللدفيئة

• تنظيف المزاريب من الشوائب المتراكمة

• إصلاح كافة خطوط تجميع مياه الأمطار

2- بركة تجميع المياه :

• صيانة البركة

• تنظيف البركة من كافة الشوائب و المخلفات

• الإلتزام بتغطية البركة بعد الأنتهاء من هطول الأمطار لمنع تكوين الطحالب التي تسبب في تسديد خطوط الري

• التفريغ الدوري للمياه المجمعة في البركة للمحاصيل الزراعية داخل الدفيئة .